Hyundai célèbre le 20e anniversaire de son programme touristique avec la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le groupe sud-coréen Hyundai vient d'annoncer qu'il tiendrait ce mois-ci un événement conjoint avec la Corée du Nord afin de célébrer le 20e anniversaire du programme touristique intercoréen.L'événement est prévu les 18 et 19 novembre prochains aux monts Geumgang, sur la côte est du territoire nord-coréen. Il sera épaulé par le Comité pour la paix en Asie-Pacifique, un organisme du Nord chargé des négociations avec les autorités et le secteur privé du Sud.Une centaine de sud-Coréens dont Hyun Jeong-eun, la présidente du principal opérateur du projet de coopération Nord-Sud, et quelque 80 responsables nord-coréens vont honorer de leur présence cet événement symbolique.Un petit rappel : le circuit touristique a été lancé en novembre 1998 aux monts Geumgang dans le cadre des projets de coopération intercoréenne en parallèle au complexe industriel mixte de Gaeseong, dont les activités sont aujourd’hui à l’arrêt. Mais dix ans après, il a été interrompu dans le sillage de la mort d'une touriste sud-coréenne abattue sur place par des militaires nord-coréens. Avant cet incident tragique, environ 1,95 million de touristes, sud-coréens comme étrangers, se sont rendus aux « montagnes de Diamant ».