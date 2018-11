Moon se rendra à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les sommets de l'Asean et de l'Apec

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in se rendra la semaine prochaine à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour renforcer la coopération économique avec les pays d'Asie et du Pacifique, et faire appel à leur soutien aux processus de dénucléarisation et d’instauration de la paix dans la péninsule coréenne.Selon le porte-parole de la Maison bleue, le chef de l'Etat sera du 13 au 16 novembre dans la cité-Etat afin de participer aux sommets de l'Asean, l'Association des pays du sud-est asiatique, de l'« Asean plus trois » (Corée du Sud, Chine, Japon), et de l'Asie de l'Est. Il expliquera lors de rencontres bilatérales et multilatérales sa « politique du Sud », qui consiste à accroître les échanges régionaux et à développer une communauté de l'Asie orientale.Moon se dirigera ensuite vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour assister au sommet de l'Apec, le forum de coopération économique Asie-Pacifique. Les 17 et 18 novembre, il présentera sa politique pour une nation inclusive et innovante.