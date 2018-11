Angelina Jolie en Corée du Sud pour encourager la résolution de la question des réfugiés

Photo : YONHAP News

Angelina Jolie, une des actrices les plus influentes dans le monde, s’est rendue en Corée du Sud en tant qu’envoyée spéciale du Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés (UNHCR).Hier, elle a été reçue par le ministre de la Justice, Park Sang-gi, pour échanger sur les politiques migratoires. A cette occasion, l’actrice a remercié les efforts du gouvernement pour soutenir les réfugiés yéménites entrés sur l’île de Jeju. Elle a souligné l’importance d’assurer leur sécurité jusqu’à ce qu’ils retournent dans leur mère patrie et de mettre en place un système d’examen efficace. Elle a estimé que le pays du Matin clair avait un grand potentiel pour protéger les réfugiés, d’autant qu’il a lui-même souffert de la guerre et connu l’exil de son peuple.La veille, la star américaine a rencontré Jeong Woo-sung, l’acteur sud-coréen et ambassadeur honorifique de l’UNHCR en Corée du Sud. Ensemble, ils ont partagé les soucis des sud-Coréens pour les Yéménites et leur expérience de visite de camps de réfugiés. Jolie a alors affirmé qu’il fallait déployer des efforts pour mettre fin aux guerres civiles et diminuer le nombre de réfugiés dans le monde.Selon elle, les individus doivent être davantage conscients de leur responsabilité commune pour régler ce dossier, et les gouvernements, de leur côté, doivent jouer un rôle prépondérant pour sensibiliser la population à l’importance de la loi sur la protection des réfugiés et alléger la souffrance de ces derniers.