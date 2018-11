Mike Pompeo va de nouveau recevoir Kim Yong-chol le 8 novembre à New York

Photo : YONHAP News

On connaît désormais la date et le lieu exacts de la nouvelle rencontre entre le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et son interlocuteur nord-coréen Kim Yong-chol. Ils vont se retrouver le 8 novembre à New York. C’est ce qu’a annoncé le département d’Etat américain dans un communiqué publié hier.Le ministère américain a précisé que les deux hommes allaient échanger sur les mesures à prendre pour une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée du pays communiste, et des moyens de faire avancer l’application de l'accord de Singapour conclu en juin entre Donald Trump et Kim Jong-un. Son émissaire spécial pour le Nord Steve Biegun sera lui aussi présent aux discussions.La précédente rencontre à New York entre le chef de la diplomatie américaine et le bras droit du leader nord-coréen a eu lieu en mai, peu avant le sommet Trump-Kim de Singapour.