Sanctions américaines contre l’Iran : la Corée du Sud épargnée

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. Les Etats-Unis ont rétabli lundi, heure locale, la deuxième salve de sanctions contre l’Iran. Elle concerne notamment les secteurs pétrolier et bancaire. Mais la Corée du Sud et sept autres pays, dont la Chine et la Turquie, disposent d’une dérogation de six mois.Dans une conférence de presse, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a expliqué cette exception par les efforts importants de ces huit nations pour réduire leurs importations de brut iranien. Selon lui, deux d’entre elles ont même coupé totalement leurs achats.Cette nouvelle vague de sanctions, la deuxième depuis que Washington s'est retiré de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien en mai dernier, vise à obliger Téhéran à abandonner notamment son programme nucléaire et balistique.