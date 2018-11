Le président cubain en voyage à Pyongyang

Photo : KBS News

Le président cubain s’est rendu en Corée du Nord pour la première fois depuis sa prise de fonction. Miguel Diaz-Canel est arrivé dimanche à Pyongyang.A l’aéroport, il a été accueilli par Kim Jong-un, son épouse et plusieurs hauts responsables du régime communiste. Et lors du sommet entre les deux dirigeants, qui a eu lieu à Baekhwawon, la résidence des hôtes étrangers, les deux pays ont souligné leurs relations traditionnelles d’amitié. Ils se sont aussi engagés à faire front commun au sein de la communauté internationale, plus particulièrement contre les Etats-Unis.Cette visite est scrutée avec une attention particulière. Car elle intervient alors que les négociations nord-coréano-américaines sur la dénucléarisation se poursuivent et que Washington vient d'imposer de nouvelles sanctions à La Havane. Le royaume ermite chercherait alors s’assurer un soutien continu de Cuba.