Moon Jae-in et les cinq principaux partis d’accord pour améliorer la vie de la population

Photo : KBS News

Le président de la République a reçu hier à la Cheongwadae les chefs de groupes parlementaires des cinq principaux partis. Il s’agissait des premières discussions menées dans le cadre de la conférence consultative entre pouvoir et opposition.A l’issue de leurs échanges qui ont duré plus de deux heures, ils ont publié un texte d’accord en 12 points. Il prévoit pour l’essentiel de coopérer en matière d’établissement de lois et de budgets sur l’amélioration du quotidien des sud-Coréens. Il s’agit concrètement de soutenir les petits commerçants, les auto-entrepreneurs à bas revenus, d’assurer une plus grande transparence à l’embauche et de verser la prestation familiale à tous les parents ayant un ou des enfants de moins de six ans.L’accord porte également sur l’élargissement des horaires de travail flexibles, la déréglementation et le pouvoir des collectivités locales.Cela dit, le dossier de la ratification parlementaire de la déclaration de Panmunjom, l’une de leurs grandes pommes de discorde, n’en fait pas partie. Moon Jae-in s’est borné à souligner la nécessité pour l’Assemblée nationale d’approuver cette déclaration qu’il a signée avec Kim Jong-un en avril.