Moon Jae-in devrait tenir des rencontres bilatérales en marge du sommet de l’Apec

Photo : KBS News

Le président sud-coréen fera la semaine prochaine un nouveau déplacement à l’étranger. Il se rendra cette fois à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour une série de sommets liés à l’Asean et pour celui de l’Apec, respectivement.La Maison bleue a annoncé chercher à organiser des rencontres bilatérales entre Moon Jae-in et plusieurs chefs d’Etat ou de gouvernement en marge du sommet de l’Apec, le forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique.Avec pour double objectif de promouvoir les relations substantielles d’amitié et de coopération avec les pays concernés, et d’obtenir leur soutien solide aux efforts de Séoul pour une paix durable et la prospérité dans la péninsule.Une attention toute particulière est portée sur une éventuelle entrevue avec le Premier ministre japonais dans un contexte de nouvelles tensions diplomatiques entre les deux voisins. Des tensions réamorcées la semaine dernière par le jugement de la Cour suprême sud-coréenne sur le dédommagement du travail forcé pendant l’occupation nippone.