Baisse aujourd’hui des taxes sur les carburants pour six mois

Photo : YONHAP News

Comme annoncé le mois dernier, le gouvernement a abaissé aujourd’hui de 15 % les taxes sur les carburants, et ce pour une durée de six mois. Selon ses explications, cette mesure vise à alléger les charges pesant notamment sur la classe populaire, mise en difficulté par la hausse des cours du brut sur le marché international et par le ralentissement de la demande intérieure.Le niveau de cette baisse est inédit. Le manque à gagner pour l’Etat devrait s’élever à environ 2 000 milliards de wons, soit à peu près 1,5 milliard d’euros.Les prix à la pompe pourraient cependant rester inchangés dans les stations-services indépendantes jusqu’au renouvellement des stocks. En revanche, les pompistes affiliés aux compagnies de raffinage abaisseront aussitôt leurs tarifs. Mais ils ne représentent que 10 % de l’ensemble des postes de distribution d'essence du pays.