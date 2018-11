Kang Kyung-wha reçoit le commandant sortant de l’USFK Vincent Brooks

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a reçu aujourd’hui le commandant sortant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Vincent Brooks.A cette occasion, Kang a affirmé que le général avait bénéficié de sa plus grande confiance dans le maintien de l’alliance étroite Séoul-Washington, non seulement dans le domaine militaire mais d’une manière plus large. Et d’ajouter que c’était une chance pour elle de travailler avec lui dans cette période cruciale de l’alliance bilatérale.Brooks a pour sa part affirmé avoir éprouvé un grand plaisir à travailler en Corée du Sud. Il quittera ses fonctions jeudi après deux ans et demi à la tête du commandement. Le général Robert Abrams lui succédera.