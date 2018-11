Le KDI révise à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019

Photo : YONHAP News

Le KDI, l’un des principaux instituts gouvernementaux de recherche économique, reste pessimiste sur la croissance du pays. Du coup, il a revu à la baisse à 2,6 % sa prévision pour l’année prochaine, soit 0,1 point de moins qu’escompté en mai. Même tendance pour la croissance de cette année : 2,7 % contre 2,9 % initialement estimés.L’institut a étayé ses pronostics notamment par le ralentissement continu du secteur manufacturier et du BTP. A cela s’ajoutent les investissements et la consommation en berne. L’exportation, le pilier de l’économie nationale, s’annonce elle aussi moins prometteuse que prévu.A propos de l’emploi, le KDI prévoit que la situation ne devrait pas s’améliorer l’année prochaine non plus. Principale raison : la structure industrielle du pays qui est fortement dépendante du secteur des semi-conducteurs.Il a alors préconisé de renforcer la compétitivité industrielle et de trouver au plus vite un nouveau vecteur de croissance.