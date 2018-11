Photo : YONHAP News

En voyage en Inde, la Première dame sud-coréenne Kim Jung-sook a été reçue hier par le Premier ministre dans la résidence officielle de celui-ci.Dans un tweet posté après cette rencontre, Narendra Modi a écrit avoir eu un dialogue constructif sur les moyens d’élargir la coopération entre Séoul et New Dehli.L’épouse du président Moon Jae-in est en déplacement dans le pays d’Asie du Sud depuis dimanche, accompagné du ministre de la Culture Do Jong-hwan.