Photo : YONHAP News

Les parapluies sont de sortie. Ce mercredi matin, il a plu dans la région centrale de la péninsule, autour de Séoul, ainsi que dans le sud-ouest. Cet après-midi, les précipitations devaient se déplacer vers l'est du pays, avant de regagner l'ensemble du territoire dans la nuit, et ce jusqu'à demain soir.Le mercure reste constant, voire en légère hausse par rapport à hier. D’après Météo-Corée, il fait 16°C à Séoul, 17°C à Daegu, 19°C à Busan, et jusqu'à 20°C à Jeju.