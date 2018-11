Pollution : les mesures d’urgence de nouveau déclenchées en vue de réduire les particules fines

Photo : KBS News

Le ministère de l’Environnement a mis en place aujourd’hui les mesures d’urgence visant à réduire les particules fines. Des mesures qui sont entrées en vigueur dès 6h à Séoul, à Incheon, dans la majeure partie de la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, ainsi que dans certaines villes de la province de Chungcheong du Sud.Cette décision a été prise hier après-midi, suite à un nouveau pic de pollution atmosphérique. L'alerte est déclenchée lorsque la concentration moyenne en PM 2,5 dépasse les 50 microgrammes par mètre cube et qu’un taux similaire est prévu aussi pour le lendemain.Conformément à ces mesures coercitives, la circulation alternée en fonction du numéro de plaque d'immatriculation s’applique jusqu’à 21h. Elle concerne au moins 527 000 employés de plus de 7 400 administrations publiques.A Séoul, près de 450 parcs de stationnement d’établissements publics sont fermés. Et pour la première fois, la circulation des vieux véhicules diesel de plus de 2,5 tonnes est aussi restreinte. Il s’agit des voitures immatriculées avant 2005. Leur nombre s’élève à environ 320 000.