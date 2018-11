Un adolescent nord-coréen arrive aux Etats-Unis avec le statut de réfugié

Photo : YONHAP News

Un adolescent nord-coréen est arrivé aux Etats-Unis le 1er novembre après avoir obtenu le statut de réfugié. Il s’est installé dans le Michigan. C’est ce qu’a rapporté la Voix de l’Amérique (VOA), en se référant aux données publiées par le département d’Etat sur le sujet.Selon la radio américaine, depuis 2006, un total de 218 transfuges nord-coréens ont été accueillis par les Etats-Unis en qualité de réfugié. Six d’entre eux, dont le nouvel arrivant, y sont venus cette année.Les USA leur ont accordé le statut en vertu d’une loi sur les droits humains au nord du 38e parallèle, établie par le Congrès en 2004.Ces nord-Coréens peuvent obtenir le droit de résidence permanente et la citoyenneté respectivement un an et cinq ans après leur arrivée.