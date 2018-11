JSA : les deux Corées et l’UNC d’accord pour établir de nouvelles règles dans la zone désarmée

Photo : KBS News

On en sait maintenant plus sur les résultats des troisièmes consultations trilatérales d’hier à Panmunjom entre les autorités militaires des deux Corées et le Commandement des Nations unies en Corée (UNC). Des consultations sur le désarmement de la JSA, la zone de sécurité commune sur la frontière intercoréenne.Comme nous l’avons évoqué hier, les trois parties ont d’abord fait le point sur les résultats de leurs vérifications, les 26 et 27 octobre, du retrait des armes et des postes de garde de la zone. Elles ont ensuite examiné les nouveaux postes installés afin de gérer la JSA désarmée et sont convenues de préparer au plus vite les règles à respecter lors de leurs patrouilles croisées. Le réajustement des équipements de surveillance et l’échange mutuel d’informations se sont aussi invités dans leurs discussions.Une fois toutes ces procédures achevées, des mesures en vue d’accueillir les touristes dans la JSA vont être prises. Si tout se passe bien, ces visites seront possibles dès ce mois-ci.