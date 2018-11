Le ministre de la Défense s’excuse pour les violences sexuelles commises à Gwangju en 1980

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense a présenté des excuses à l’égard des agressions sexuelles commises lors du mouvement pour la démocratisation de Gwangju en 1980. Les faits ont récemment été vérifiés par une équipe d’enquête conjointe sur les violences sexuelles perpétrées à l’époque sur les femmes par des soldats.Dans une conférence de presse tenue aujourd’hui, Jeong Kyeong-doo a affirmé s’excuser au nom du gouvernement et de l’armée pour les blessures et les douleurs indescriptibles et insupportables infligées à des femmes innocentes.Le ministre s’est aussi engagé à œuvrer activement pour restaurer l’honneur des citoyens de la ville et des femmes victimes.