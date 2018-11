Report de la rencontre entre Mike Pompeo et Kim Yong-chol

Photo : YONHAP News

La rencontre de haut niveau entre le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et son interlocuteur nord-coréen Kim Yong-chol a été repoussée. Une entrevue qui devait avoir lieu demain à New York. C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du département d’Etat américain, sans en préciser la raison.Dans un communiqué publié aujourd’hui, Heather Nauert a ajouté qu’une nouvelle date serait déterminée ultérieurement, lorsque l’agenda des deux hommes le permettra. Selon elle, indépendamment de ce report in extremis, le dialogue en cours se poursuit entre les USA et la Corée du Nord.