Le pouvoir envisage de faire partager les bénéfices de la coopération entre grands groupes et PME

Photo : KBS News

Le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont tenu hier leurs consultations régulières. Cette fois, ils ont discuté des mesures à prendre en vue d’introduire un nouveau système en faveur des petites et moyennes entreprises. Il s’agit de partager entre celles-ci et les grandes entreprises les profits générés par leur coopération mutuelle.Concrètement, si une PME arrive à réduire le prix unitaire des pièces ou composants qu’elle fournit à un grand groupe grâce à ses efforts en recherche et développement, elle pourra bénéficier d’une partie du chiffre d’affaires de son partenaire.L’exécutif et le Minjoo envisagent d’amender en ce sens les lois concernées avant la fin de l’année.Problème : on ne sait pas pour l’heure combien de conglomérats accepteront d’y participer. En outre, certains dénoncent déjà une intervention excessive du pouvoir dans la gestion d’entreprise.