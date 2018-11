Samsung dévoile un écran pliable

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics vient de dévoiler son très attendu écran pliable, un nouveau composant qui devrait équiper ses futurs appareils mobiles hybrides, mélanges de smartphone et de tablette.Le géant sud-coréen de l’électronique a fait cette annonce, lors de la conférence des développeurs Samsung, hier, heure locale, à San Francisco, aux Etats-Unis, en affirmant être prêt à le produire en masse « dans les mois qui viennent ».Au cours de l'événement, Justin Denison, vice-président senior de la stratégie et du marketing de produits chez Samsung Electronics America, a exhibé un prototype d'écran pliable. Fermé, l’appareil a tout l'air d’un smartphone classique. Ouvert, il se transforme en mini tablette avec un écran de 7,3 pouces.Samsung a également dévoilé sa toute nouvelle interface utilisateur, baptisée « One UI », qui se veut plus intuitive et surtout optimisée pour les futurs appareils de la marque.