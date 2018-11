Trump envisage de rencontrer Kim Jong-un au début de l'année prochaine

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump a affiché son intention de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un « au début de l'année prochaine ». Il a tenu ces propos lors d'une conférence de presse sur les élections de mi-mandat, hier, heure locale, à la Maison blanche. Ces remarques interviennent quelques heures après que les Etats-Unis ont annoncé le report de la réunion prévue aujourd'hui à New York entre le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et son homologue nord-coréen Kim Yong-chol.Trump n'a cependant pas dévoilé la raison pour laquelle ces pourparlers de haut niveau ont été repoussés in extremis, se contentant de parler de « problèmes de planning ».Dans la foulée, il a manifesté son optimisme quant aux négociations avec le pays communiste en précisant que les relations bilatérales étaient toujours en bonne voie.Le numéro un américain n'a pas manqué de souhaiter la levée des sanctions contre Pyongyang, avant de souligner que le régime de Kim Jong-un devait faire le nécessaire de son côté. Il aurait ainsi fait allusion aux « actions réciproques », un prélude à la levée de ces mesures punitives.Enfin, Trump a réitéré à six reprises que Washington n'était pas pressé pour dénouer la crise nucléaire nord-coréenne.