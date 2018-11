Les deux Corées d'accord pour échanger des informations sur les maladies contagieuses

Photo : KBS News

Les deux Corées ont convenu de lancer un programme pilote dans le courant de l’année pour échanger des informations sur les maladies contagieuses dans le cadre d'une plus large coopération bilatérale dans le secteur de la santé.Cet accord est intervenu lors des pourparlers sur la coopération sanitaire et médicale, hier, au bureau de liaison commun à Gaeseong en territoire nord-coréen. Cette réunion était la première du genre en 11 ans.Par ailleurs, les deux camps ont aussi décidé de faire avancer divers projets de diagnostic et de prévention de maladies potentiellement mortelles dont la tuberculose et le paludisme. Désormais, ils se contacteront régulièrement par le biais de leur bureau de liaison pour mener à bien ces projets à moyen et long terme.Pour rappel : ces derniers mois, Séoul et Pyongyang ont organisé une série de discussions sur un éventail de coopération en matière de connexions ferroviaires et routières et de gestion des forêts. Ils espèrent que ces initiatives déboucheront sur une détente dans la péninsule coréenne ainsi que sur le renforcement de la confiance mutuelle.