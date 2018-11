Kang Kyung-wha : Pyongyang a demandé le report des pourparlers avec Washington pour des raisons de planning

Photo : YONHAP News

C'est la Corée du Nord qui a demandé aux Etats-Unis de repousser la rencontre de haut niveau initialement prévue aujourd'hui à New York. Une rencontre entre le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et le vice-président du Comité central du Parti des travailleurs nord-coréen, Kim Yong-chol.C'est ce qu'on a appris aujourd'hui de la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères. Lors d'une session de l'Assemblée nationale, Kang Kyung-wha a évoqué les consultations avec Washington sur le sujet. Pour être plus précis, le régime de Kim Jong-un a formulé cette proposition de report, évoquant un problème de planification dans chaque camp.La chef de la diplomatie sud-coréenne a ajouté qu'elle n'avait pas encore eu d'échange téléphonique avec son homologue américain pour discuter de la question.