Particules fines : Lee Nak-yon ordonne la constitution d’un groupe de travail pangouvernemental

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a ordonné la mise en place d’un groupe de travail pangouvernemental chargé de mettre au point des mesures plus radicales pour lutter contre les particules fines.Lee Nak-yon a transmis cette instruction au Bureau de coordination des politiques gouvernementales, au cours de la réunion de coordination des politiques qui s'est tenue ce matin au complexe gouvernemental de Séoul.Selon le chef du gouvernement, le niveau moyen de particules fines a diminué d'environ 10 % au cours des neuf premiers mois de cette année, à 22,7 microgrammes par mètre cube, suite à la mise en œuvre de mesures globales en septembre 2017.Tout en vantant les efforts conjoints du ministère de l'Environnement et d'autres ministères pour améliorer la qualité de l’air, Lee a demandé au gouvernement de contrôler l’implémentation des mesures et de renforcer la coopération en matière de recherche avec la Chine et les autres pays voisins.