Moon Jae-in ordonne de revoir en profondeur le plan de réforme des retraites

Photo : YONHAP News

Le gouvernement devra revoir sa copie. Le président de la République a en effet ordonné le réexamen d'un projet de réforme de la pension nationale de retraite, qui prévoit de relever à la fois les cotisations et les versements.Moon Jae-in s'est fait briefer hier sur une ébauche de la réforme en question par le ministre de la Santé et des Affaires sociales, à une semaine d'une audience publique sur le dossier.Selon le plan du ministère, le taux de remplacement du revenu couvert par le régime général sera relevé à 50 %, contre 45 % actuellement, et le taux de cotisation passera lui de 9 % à 15 % au maximum.Pourtant, le chef de l'Etat ne l'entend pas de cette oreille. Il a appelé à revoir le plan en profondeur en tenant compte de l’opinion publique. Selon Moon, le principe de réforme de la pension nationale doit aller de pair avec les attentes des citoyens.