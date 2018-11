Le général Abrams prend ses fonctions en tant que nouveau commandant des forces américaines en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

On connaît maintenant le nom du nouveau commandant des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK). Il s'agit du général d'armée Robert Abrams.Le commandement des forces combinées Corée-USA a tenu ce matin une cérémonie de passation des pouvoirs au camp Humphreys à Pyeongtaek, à 70 km au sud de Séoul. L'événement a été présidé conjointement par le ministre de la Défense, Jeong Kyeong-doo, et le chef adjoint de l'état-major américain, Paul Selva.Abrams, l'ancien chef du commandement des forces armées américaines, a ainsi remplacé Vincent Brooks. Celui-ci dirigeait depuis avril 2016 l'USFK, le commandement des Nations unies et celui des forces combinées sud-coréano-américaines, tous basés dans la partie sud de la péninsule.Contrairement à son prédécesseur, le nouvel arrivant est considéré comme un « faucon » vis-à-vis de la Corée du Nord. En effet, lors d'une commission d'enquête militaire au Sénat en septembre dernier, Abrams a martelé que l'accord d'armistice ne pourrait pas être invalidé même si les deux Corées signaient un traité de paix.