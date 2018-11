Horaires de travail flexibles : la classe politique s'engage à réviser le dispositif d'ici la fin de l'année

Photo : YONHAP News

Les partis au pouvoir comme de l'opposition sont convenus d'adopter d'ici la fin de cette année une révision du système d'horaires de travail flexibles. Il est question de faire passer la durée de ce dernier à six mois, contre trois mois actuellement.Cette mesure vise à alléger le fardeau des entreprises à la suite de la réduction du nombre maximal d'heures de travail à 52 heures par semaine. Mais les milieux ouvriers s'y opposent, craignant qu'elle ne se traduise par une baisse de salaire.Avant de traiter cette nouvelle disposition, le parti présidentiel et le camp d'en face ont d'abord confié le dossier au comité des affaires économiques et sociales pour tenter de dégager un compromis d'ici le 20 novembre.