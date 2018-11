Photo : YONHAP News

Les nuages ont été chassés à temps pour le week-end. Et le beau temps pourrait durer au moins jusqu'à la semaine prochaine. Les températures sont toujours légèrement supérieures à la moyenne saisonnière. Elles devraient toutefois baisser de quelques degrés dans les prochains jours.Cet après-midi, il faisait 16°C à Séoul, 17°C à Daegu, et 18°C à Busan et à Jeju, une grande ville située au centre du pays.