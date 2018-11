Les exportations et la consommation se portent bien, les investissements et l’emploi piétinent

Photo : Getty Images Bank

Les exportations et la consommation intérieure de la Corée du Sud affichent une performance solide. En revanche, les investissements et l’emploi ne parviennent pas à décoller. C’est ce qu’a estimé le ministère des Finances dans son rapport mensuel « Tendances économiques » publié aujourd’hui.D’après ce document, les incertitudes sont en train de s’accroître, notamment en raison de l’intensification du conflit commercial Washington-Pékin et de l’augmentation des prix du pétrole.Dans ces publications de décembre 2017 à septembre de cette année, le gouvernement avait maintenu l’expression selon laquelle « l’économie sud-coréenne est sur la voie de la reprise ». Mais depuis le mois dernier, cette mention a disparu du rapport.