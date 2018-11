Des médias nord-coréens critiquent la reprise d’un exercice militaire et d’une réunion de travail Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Alors que les pourparlers Washington-Pyongyang marquent le pas, deux médias nord-coréens en ligne ont dénoncé, successivement, la tenue d’une réunion de travail sud-coréano-américaine et la reprise d’une manœuvre militaire conjointe entre les corps de marine des deux pays (KMEP). Mais Pyongyang semble avoir souhaité adoucir le ton en empruntant la forme de commentaires individuels.D’abord, Uriminzokkiri a publié aujourd’hui une tribune, signée par un citoyen, qui critique la réunion en question et appelle les Etats-Unis à ne pas entraver les projets de coopération intercoréenne, tout en demandant à la Corée du Sud de ne pas se soucier de l’avis de son allié sur ce sujet.En effet, cette entité mise en place par Séoul et Washington est chargée des discussions sur la dénucléarisation, les sanctions contre le pays communiste ainsi que la coopération Nord-Sud.Un autre média de propagande, Meari, a montré du doigt la reprise du KMEP. Cet exercice militaire avait été suspendu il y a six mois afin d’assurer le bon déroulement des dialogue Séoul-Pyongyang et Pyongyang-Washington. Mais il a été récemment relancé.