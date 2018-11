Les projets de coopération intercoréenne freinés par le bras de fer entre Washington et Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le report de la 2e réunion de haut niveau entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, qui aurait dû se tenir hier à New York, a des répercussions sur le calendrier des projets de coopération intercoréenne.En particulier, la cérémonie de lancement des travaux d’interconnexion des chemins de fer des deux Corées, initialement prévue avant la fin de cette année, pourrait être reportée à l’année prochaine. Idem pour l’ouverture du lieu de rencontre permanent entre les familles séparées par la guerre aux monts Geumgang, en Corée du Nord.Pour rappel, ces initiatives avaient été suspendues en attendant les résultats de la rencontre en question, étant donné que ces projets sont liés aux sanctions internationales contre le régime de Kim Jong-un.De l’avis des observateurs, Séoul devrait élaborer un plan plus concret sur le développement de ses relations avec Pyongyang sur fond d’accroissement des incertitudes.