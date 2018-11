La Californie décrète une « journée Ahn Chang-ho », figure de proue de la résistance à l’occupation japonaise

Photo : YONHAP News

Le 9 novembre a été déclaré « journée Ahn Chang-ho » par la Californie, en mémoire de l’un des résistants les plus actifs contre l’occupation de la péninsule coréenne par le Japon au début du siècle dernier.Cette décision fait suite à l’adoption d’une série de résolutions en ce sens en août dernier par le Parlement de l’Etat américain, qui a comparé Ahn au Mahatma Gandi, père de l’indépendance de l’Inde. Il est très rare que la Californie désigne une journée en l’honneur d’un personnage historique étranger.Né en 1878, Ahn Chang-ho s’est rendu plusieurs fois aux Etats-Unis, notamment à Hawaï et à San Francisco pour élargir son horizon. Après l’annexion de la Corée par le Japon, il a effectué des va-et-vient entre la Corée, les Etats-Unis et la Chine, en créant un groupe de résistance influent et en participant au gouvernement provisoire mis en place en 1919 à Shanghai, entre autres. En 1937, soit huit ans avant la libération de la Corée, il s’est éteint à Séoul des suites d’une maladie contractée en prison.Afin de célébrer cette journée qui marque l’anniversaire de la naissance du héros, une cérémonie est prévue à Los Angeles à l'initiative de plusieurs associations.