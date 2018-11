Le Conseil de sécurité autorise l’entrée de biens humanitaires en Corée du Nord

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) pourra faire entrer en Corée du Nord des biens humanitaires pour une valeur de plus de 460 000 dollars.Selon la Voix de l’Amérique (VOA), le comité chargé des sanctions contre la Corée du Nord placé sous l’égide du Conseil de sécurité de l’Onu a envoyé, le 24 octobre dernier, une lettre officielle permettant une dérogation temporaire portant sur 35 articles.Pour rappel, l’Unicef avait formulé une telle demande le 27 août en vertu des résolutions 2270 et 2397.Parmi ces équipements médicaux figurent notamment un appareil à rayons X, un camion frigorifique et différents appareils d’opérations chirurgicales.