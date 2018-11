Moon Jae-in désigne le nouveau ministre des Finances et son premier secrétaire à la coordination politique

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a nommé aujourd’hui le candidat au poste de ministre des Finances et son nouveau secrétaire à la coordination politique. Il s’agit respectivement de Hong Nam-ki, le chef du cabinet du Premier ministre, chargé de la coordination politique, et de Kim Soo-hyun, le premier secrétaire présidentiel aux affaires sociales. C’est ce qu’a annoncé cet après-midi le porte-parole de la Cheongwadae.Cette nomination scelle le départ de Kim Dong-yeon, qui est également le vice-Premier ministre à l’économie, et de Jang Ha-sung.Agé de 58 ans, Hong Nam-ki, titulaire d’un master en économie, a occupé des postes clés au ministère des Finances, au bureau présidentiel ainsi qu’au ministère des Sciences et de l’Avenir en tant que premier vice-ministre.Quant à Kim Soo-hyun, 56 ans, il a obtenu un doctorat en urbanisme avant d’exercer des fonctions en économie et aux affaires sociales à la Maison bleue et d’occuper le poste de vice-ministre à l’environnement.