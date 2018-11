DMZ : fin aujourd’hui du retrait des soldats et des armes de 22 postes de garde

Photo : YONHAP News

Comme elles s’y étaient engagées le mois dernier, les deux Corées doivent achever aujourd’hui le retrait de tous les militaires et de toutes les armes de 11 postes de garde de chaque côté de la zone démilitarisée (DMZ).A en croire un responsable gouvernemental sud-coréen, le Sud a commencé en même temps à détruire certains de ces postes. La même opération est observée dans la partie nord-coréenne de la frontière commune. Les deux pays avaient décidé de les démolir par explosion. Mais ils sont revenus sur leur décision pour le faire à l’aide d’excavateurs en considération des problèmes de sécurité et d’environnement.Une fois leur démantèlement terminé d’ici la fin du mois, ils procéderont dès le mois suivant à une vérification réciproque. Le gouvernement et les autorités militaires sud-coréens devraient ensuite échanger sur les moyens de conserver certains postes, et ce dans le but d’utiliser la DMZ à des fins pacifiques. Des concertations avec le Nord et le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) sont prévues.Pour rappel : le Sud y avait installé une soixantaine de postes de garde et le Nord environ 160. Lors de leurs négociations militaires du 26 octobre, ils ont convenu d’en démanteler chacun 11 d'ici fin novembre, avec l'objectif de retirer plus tard tous les autres.