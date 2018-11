La Corée du Nord au menu du Dialogue diplomatique et sécuritaire Washington-Pékin

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis et la Chine ont tenu hier à Washington leur deuxième « Dialogue diplomatique et sécuritaire ». L’occasion pour les deux pays de discuter des moyens de renforcer leur coopération pour mettre fin à leur différend commercial et pour dénucléariser la péninsule.Cette réunion ministérielle a eu lieu en amont de la nouvelle rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping prévue en marge du sommet du G20 à la fin du mois en Argentine et dans la perspective d’une issue au conflit commercial. Elle a donc été scrutée avec une attention particulière.Les ministres des deux premières puissances du monde ont manifesté leur volonté de travailler main dans la main pour régler le dossier nucléaire nord-coréen. Mais ils se sont livrés à une guerre des nerfs sur les sujets cruciaux comme la souveraineté en mer de Chine méridionale et la restriction des libertés religieuses dans l’empire du Milieu. La question est de savoir si l’heure sera désormais à la normalisation des relations Washington-Pékin.Ce deuxième rendez-vous du dialogue bilatéral, après un premier en juin 2017, devait avoir lieu en octobre à Pékin. Mais il a été reporté après que le président des Etats-Unis avait mis en cause le déséquilibre commercial avec Pékin.Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, le chef du Pentagone James Mattis et leurs homologues chinois Yang Jiechi et Wei Fenghe ont pris part à la réunion d’hier.