Moody’s prévoit un ralentissement de la croissance sud-coréenne

Photo : KBS News

L’agence de notation financière Moody’s table sur une croissance économique de 2,5 % pour la Corée du Sud cette année.Dans son nouveau rapport sur les perspectives macroéconomiques mondiales, publié jeudi, l’agence a estimé que les pays du G20 enregistreront une croissance moyenne de 3,3 % cette année, de 2,9 % en 2019 et de 2,7 % en 2020. Elle prévoit que le ralentissement de l’économie mondiale pèsera notamment sur la croissance japonaise, sud-coréenne et allemande.Le pronostic de l’agence internationale pour le pays du Matin clair est inférieur de 0,2 point aux dernières prévisions de la Banque de Corée et du KDI, l’institut sud-coréen de recherche économique. Plus inquiétant encore, elle s’attend à une croissance de 2,3 % seulement pour l’année prochaine et de 2,5 % en 2020.Explications à cela : les incertitudes liées à la politique commerciale américaine et la baisse de la demande extérieure, entre autres.