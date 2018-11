Le CICR a organisé une conférence sur la loi humanitaire internationale en octobre à Pyongyang

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) distribuera désormais à la Corée du Nord 500 exemplaires traduits en coréen des Conventions de Genève et Protocoles additionnels.D'après Radio Free Asia, cette décision a été prise au cours d'une conférence sur la loi humanitaire internationale. En effet, l'organisation de secours à l’international a tenu du 9 au 11 octobre derniers à Pyongyang cette toute première réunion, en présence d'une trentaine de hauts responsables de la Croix-Rouge du pays communiste.Selon le vice-président de la délégation régionale du CICR, Larry Maybee, l'objectif de la conférence était de sensibiliser les participants au droit humanitaire international d'une part, et de se pencher sur le conflit militaire au Moyen-Orient et d'autres dossiers humanitaires du monde entier d'autre part.Depuis 2002, le Comité international de la Croix-Rouge s'engage activement dans les opérations d'assistance humanitaire à la Corée du Nord, en vertu des Conventions de Genève et Protocoles additionnels. Appelées aussi « traités de la Croix-Rouge », celles-ci constituent les règles essentielles du droit international humanitaire visant à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités.