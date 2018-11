Séoul et Jérusalem s’engagent pour une conclusion rapide des négociations sur l'ALE

La Corée du Sud et Israël ont ouvert hier à Séoul leur 12e comité consultatif de la politique, avec à l’ordre du jour une plus large coopération bilatérale en matière d’économie et de sécurité.La délégation de Séoul était représentée par le directeur général du bureau des affaires africaines et du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères, Hong Jin-wook, et celle de Jérusalem, par son homologue Gilad Cohen.Les deux parties ont convenu de conjuguer leurs efforts en vue de la conclusion anticipée de leurs négociations sur un accord de libre-échange bilatéral (ALE). Jusqu’à présent, elles ont mené six séries de pourparlers sur le sujet entre juin 2016 et mars de cette année. Elles s’attendent à ce que ce traité commercial serve de tremplin pour relever d’un cran leur coopération économique, notamment dans le domaine de l’industrie innovante, dont les startups. Leur volume d’échanges a atteint l’an dernier 2,4 milliards de dollars.La conjoncture sécuritaire tant au Moyen-Orient que dans la péninsule coréenne s’est aussi invitée dans ces consultations. Israël a affiché son soutien aux efforts de Séoul en faveur de la dénucléarisation et d’une paix durable dans cette partie du monde.