Femmes de réconfort : un film documentaire à l'affiche dans un quartier japonais de Los Angeles

Photo : KBS News

Un documentaire sur la vie des victimes de l'esclavage sexuel perpétré par le Japon en temps de guerre sera projeté la semaine prochaine dans le quartier japonais de « Little Tokyo » à Los Angeles.D'après la représentante du forum Corée-USA de Californie, un groupe civique japonais et d'autres ONG parraineront conjointement la projection de ce film sensible. Réalisé en 2016 par Tiffany Hsiung, il retrace la vie tragique de trois anciennes « femmes de réconfort » contraintes de se prostituer auprès des soldats impériaux nippons lors de la Seconde guerre mondiale. Gil Won-ok, sud-coréenne, Cao, chinoise, et Adela, philippine, font partie des 200 000 filles et jeunes femmes victimes des atrocités japonaises du passé.Préalablement à Los Angeles, « The Apology » sera présenté à Portland dans l'Oregon, avant d'être à l'affiche le 8 décembre à Seattle dans l'Etat de Washington. Un colloque sera organisé en parallèle dans le but de sensibiliser l'opinion publique à ces ex-« wianbu ».Cet événement intervient alors que le gouvernement de Tokyo et un groupe de conservateurs ont appelé la ville de San Francisco à démolir une statuette dédiée aux victimes.