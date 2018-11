Des jeunes expatriés sud-coréens à Berlin participent à une conférence sur les relations intercoréennes

Photo : YONHAP News

Une branche en Europe du Nord du Conseil consultatif pour la réunification nationale, affilié à la Maison bleue, a ouvert hier à Berlin une « conférence des jeunes », de concert avec l'Ambassade sud-coréenne dans la capitale allemande.Cette conférence, qui a regroupé une centaine de jeunes sud-coréens en Allemagne, avait pour objectif de les aider à comprendre la conjoncture actuelle dans la péninsule coréenne et à consolider davantage leurs liens.Dans un discours prononcé à cet événement, le vice-président du conseil présidentiel Kim Deok-ryong a affirmé que la dénucléarisation et la paix permanente dans la péninsule constituaient un atout pour la réunification nationale aussi bien que pour la paix mondiale. Du coup, il a plaidé pour la coopération de la communauté internationale en ce sens.De son côté, l'ancien ambassadeur allemand à Séoul, Hans Ulrich Zeit, a plaidé pour le rapprochement des deux Corées tant sur le plan politique que culturel, en estimant que la réunification n'aura pas lieu à titre gratuit. Et d'ajouter que depuis la réunification des deux Allemagnes, tous les citoyens sans distinction d’origine payent l’impôt sur la réunification.