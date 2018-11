Moon se rendra à Singapour et en Papouasie Nouvelle-Guinée pour les sommets de l'Asean et de l'Apec

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in s'envole demain pour une visite de six jours à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il visitera d'abord la cité-Etat afin de participer au sommet de l'Asean, l'Association des pays du sud-est asiatique, et à celui de l'Asie de l'Est. Il y discutera avec ses homologues des pays membres sur la coopération économique, basée sur sa « politique du Sud ». Il s'agit d'une politique lancée il y a un an par le président Moon, qui consiste à accroître les échanges régionaux et à développer une communauté de l'Asie orientale.Le chef de l'Etat proposera également d'accueillir l'année prochaine le sommet spécial entre la Corée du Sud et les pays de l'Asean, d'une part, et celui avec les pays de la région du Mékong, d'autre part.Moon se dirigera ensuite vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour assister au sommet de l'Apec, le forum de coopération économique Asie-Pacifique. Il y présentera sa politique pour une « nation inclusive et innovante », destinée à relever le défi de la 4e révolution industrielle.Le locataire de la Maison bleue profitera de cette tournée pour faire appel au soutien des leaders de la région sur le processus de dénucléarisation nord-coréenne. Il s'entretiendra notamment avec le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre australien Scott Morrison.Selon la Cheongwadae, un sommet avec le dirigeant chinois Xi Jinping et une rencontre avec le vice-président américain Mike Pence pourraient également avoir lieu.