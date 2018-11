Début du démantèlement des postes de garde

Photo : YONHAP News

Après avoir retiré l’ensemble des militaires et des armes de onze postes de garde de la zone démilitarisée (DMZ), l'armée sud-coréenne a entamé aujourd'hui le démantèlement des installations. En vertu de l'accord militaire intercoréen signé en septembre dernier, l’opération sera achevée d'ici la fin du mois. Seul un poste de garde sera préservé, le premier du genre, construit à Goseong en 1953.Les autorités militaires ont opté pour une démolition par excavateur au lieu d’un dynamitage, pour préserver l'environnement de la zone et assurer la sécurité des travailleurs mobilisés pour l'occasion.En déplacement à l'un de ces postes, le chef d'état-major de l'armée de terre Kim Yong-woo a souligné aujourd'hui que le démantèlement irréversible de ces postes permettrait d’éviter des affrontements accidentels de part et d'autre du 38e parallèle, et d'y instaurer la confiance. Il n'a toutefois pas oublié d'ajouter que des mesures complémentaires seront mises en place pour maintenir la force de surveillance et de réaction de son armée.