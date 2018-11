Séoul donne son feu vert à la visite de sept officiels nord-coréens cette semaine

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification vient d'approuver la visite de nord-Coréens cette semaine au Sud. Il s'agit de sept personnalités dont le vice-président du Comité pour la paix en Asie-Pacifique, Ri Jong-hyok, et la directrice du bureau des stratégies du département du Front uni, Kim Song-hye.Selon le porte-parole du ministère, la délégation nord-coréenne arrivera ce mercredi après-midi à l'aéroport international d'Incheon, afin d'assister à un forum international sur la paix et la prospérité en Asie-Pacifique. Un événement civil coorganisé par la province de Gyeonggi et l'Association des échanges en Asie-Pacifique, du 14 au 17 novembre, à Goyang dans la banlieue nord-est de Séoul.Baik Tae-hyun a précisé que le forum étant organisé par un gouvernement local et une ONG privée, aucune rencontre entre les autorités des deux Corées n'était prévue, et que le gouvernement n'accorderait que le soutien nécessaire au bon déroulement de l'événement.