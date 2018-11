Selon le gouvernement, l’otage sud-coréen en Libye serait en bonne santé

Photo : YONHAP News

On vient d'apprendre qu'un ressortissant sud-coréen kidnappé en juillet dernier par un groupe armé en Libye serait en sécurité et en bonne santé.C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Il a ajouté que divers efforts étaient en cours, dont des tractations avec les ravisseurs, afin de rapatrier ce citoyen retenu en otage avec trois Philippins qui travaillaient sur un projet hydraulique dans le sud du pays.D'autre part, Séoul a imposé une interdiction de voyager dans le pays d’Afrique du Nord, où 23 sud-Coréens séjournent actuellement. Or, suite au refus par l’exécutif de les autoriser à continuer à utiliser leur passeport, ceux-ci risquent d'être invalidés à moins que ces expatriés n'évacuent le pays de leur plein gré.