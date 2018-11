Le marché de l'automobile progresse au mois d’octobre

Photo : YONHAP News

Le secteur automobile sud-coréen a affiché le mois dernier de belles performances dans la production et la vente sur les marchés local et étranger. Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, le nombre de voitures sorties d'usine a augmenté de 36 % sur un mois, pour atteindre 381 595 unités. 230 086 voitures construites dans le pays du Matin clair ont été exportées, soit 32,2 % de plus en glissement annuel, alors que sur le marché domestique, 160 881 véhicules ont été vendus, soit une hausse de 23,6 % par rapport à il y a un mois.Côté marques étrangères, ce sont 22 697 unités qui se sont écoulées dans le pays du Matin clair, soit 27,6 % de plus par rapport à la même période l’an dernier. Et ce malgré la chute des ventes de BMW, frappé par une série d'incendies de moteur.Le ministère explique ces belles performances par le nombre plus important de jours ouvrables en octobre cette année, le succès des nouveaux modèles de SUV et la réduction de la taxe sur la consommation.