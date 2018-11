Singles Day en Chine : Alibaba génère plus de 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Photo : KBS News

Le géant chinois du e-commerce Alibaba a généré environ 27,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en seulement 24 heures, à l’occasion de la Journée des célibataires célébrée chaque 11 novembre en Chine. Il s'agit d'une hausse de 26,9 % par rapport à 2017. Autre chiffre record : plus de 1,042 milliards de commandes ont été engrangées.Célébrée depuis les années 1990 par les jeunes Chinois, et instituée comme le jour du shopping par le fondateur d'Alibaba, la Journée des célibataires est considérée comme un baromètre de la consommation de l’empire du Milieu, engagé en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis.La Corée du Sud appartient, avec le Japon et les Etats-Unis, aux trois premiers pays qui ont bénéficié de ce rituel commercial en termes d'achats à l'étranger en ligne depuis la Chine.