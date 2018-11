13 bases de missiles non déclarées repérées en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord n’a pas encore confirmé officiellement l’existence de ses 20 bases de missiles. Or, 13 d’entre elles ont été repérées par le Center for Strategic and International Studies (CSIS).La cellule Beyond Parallel de ce think tank américain l’a révélé dans un rapport publié hier, des images satellites prises le 29 mars dernier à l’appui. Celles-ci montrent une base de la région de Sakkanmol, située à environ 85 km au nord de la DMZ qui sépare les deux Corées et à 135 km au nord-ouest de Séoul. Il s’agit du site le plus proche de la zone démilitarisée et de la capitale sud-coréenne.L’institut estime qu’une troupe chargée de missiles balistiques à courte portée y est stationnée, mais qu’elle pourrait aussi opérer ceux à moyenne portée.Toujours selon le CSIS, la première étape des travaux de construction de ce site a commencé entre 1991 et 1993 pour s’achever partiellement en 1999. Les travaux ont repris entre 2010 et 2011 pour leur deuxième étape. Sept tunnels longs y ont aussi été identifiés.La base en question peut accueillir jusqu’à 18 véhicules destinés à transporter les projectiles. Elle est considérablement bien entretenue, et des activités y sont toujours menées.