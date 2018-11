Moon Jae-in s’envole aujourd’hui pour les sommets de l’Asean et de l’Apec

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que le président Moon Jae-in s’est envolé pour les sommets de l’Asean et de l’Apec, qui auront lieu respectivement à Singapour et en Papouasie Nouvelle-Guinée.Un premier retour à la diplomatie multilatérale depuis qu’il a présenté il y a un an sa nouvelle « politique du Sud ». Mais l’attention se porte plutôt sur ses entrevues bilatérales prévues avec les dirigeants américain, chinois et russe, en marge de ces sommets. Car Moon cherchera à en faire une nouvelle occasion de trouver une issue aux négociations sur la dénucléarisation de la péninsule, qui piétinent.Le rendez-vous avec Vladimir Poutine a été fixé. Ceux avec Xi Jinping et le vice-président américain Mike Pence sont en discussion.Mais les résultats de ces entretiens ne s’annoncent pas nécessairement fructueux. Pence continue de hausser le ton contre le régime de Kim Jong-un. Et lors du récent Dialogue diplomatique et sécuritaire avec la Chine, les Etats-Unis ont une fois encore exhorté Pékin à continuer d'appliquer scrupuleusement les sanctions internationales contre son allié nord-coréen. Celui-ci réclame pour sa part un allègement de ces mesures punitives en échange d'avancées dans sa dénucléarisation.