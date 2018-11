Photo : YONHAP News

Le territoire était toujours divisé en deux, ce mardi, avec du beau temps sur la majeure partie du pays, et une bande nuageuse et parfois pluvieuse le long de la côte est du pays.Le mercure varie peu par rapport à hier. D’après Météo-Corée, il fait 14°C à Séoul et à Daejeon, 15°C à Daegu et à Gwangju, et 16°C à Busan.